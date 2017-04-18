Стролл: было бы очень смешно, если бы я сдался после трёх гонок

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал неудачный для себя старт сезона, дав понять, что не намерен сдаваться, несмотря ни на что.

«Да, старт сезона был разочаровывающим, но я должен принять это. Мы должны концентрироваться на работе. Было бы смешно, если бы я сдался после трёх гонок в Формуле-1.

В Австралии у меня отказали тормоза, и я ничего не мог с этим поделать, в Китае случилось то, что происходит в гонках, а в Бахрейне удача была не на моей стороне. Но во всём нужно искать светлые стороны. В первых гонках было много позитива, и мы совершенствуемся с каждым этапом.

Нам нужно продолжать работу, впереди ещё долгий сезон, нас ждут гонки в Европе, на которых я буду чувствовать себя лучше, потому что знаком с тамошними трассами", — приводит слова Стролла Motorsport.