Масса принял извинение Ферстаппена

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса принял извинения гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена за фразу о бразильцах, списав горячность голландца на его молодость.

«Честно говоря, может быть, он просто сказал в пылу борьбы то, что ему не следовало говорить. У меня с ним всё нормально и нет никаких проблем. Он извинился, и это то, что и должно было случиться.

Он хороший парень и отличный гонщик. Ему просто надо быть чуть спокойнее. Конечно, с возрастом в этом плане всё станет лучше", — приводит слова бразильца Autosport.