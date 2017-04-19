Джовинацци: получал удовольствие от каждой минуты, проведённой в болиде

Резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци поделился впечатлениями от тестов Формулы-1 в Бахрейне, в ходе которых ему удалось проехать 93 круга и показать второе лучшее время.

«Я получал удовольствие от каждой минуты, проведённой в болиде. Управлять болидом, который победил на предыдущем Гран-при и лидирует в чемпионате, работать с инженерами и механиками „Феррари“ — это то, о чём я мечтал с детства, когда ещё гонялся в картинге», — приводит слова итальянца GPUpdate.

Боевой пилот «Феррари» Себастьян Феттель также принимал участие в тестах в Бахрейне, однако его задачей было тестирование для «Пирелли».