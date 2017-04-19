Грожан одобрил работу тормозов Carbone Industri на тестах в Бахрейне

Пилот «Хааса» Ромен Грожан остался доволен работой тормозов от Carbone Industri, которые испытывал в первый день тестов в Бахрейне. Несмотря на то что компания Brembo, которая является поставщиком «Хааса», значительно улучшила свои тормоза, продукция Carbone Industri кажется Грожану более привлекательной. Если дальнейшие тесты подтвердят первоначальные ощущения Грожана, можно ожидать скорой замены «Хаасом» поставщика тормозов.

«У нас всё ещё есть над чем поработать, но ощущения от работы этих тормозов у меня лучше, как в прошлом году. Нам нужно просто понять, сможем ли мы их заставить работать со всей нашей картографией. Я думаю, что это может произойти в России. Всё, в принципе, готово. Вопрос только в том, сможем ли мы приступить к работе с ними в России без каких-либо проблем. Мы сегодня собрали много данных, и я думаю, что ребята будут с ними работать.

С Brembo у нас есть ориентиры, мы знаем, как всё работает. С другими тормозами мы работали во второй половине дня, но не слишком много. Мы сделали с ними семь или восемь попыток. Было время, чтобы изменить баланс, картографию и добиться от них более или менее того, что мы хотели. Думаю, Кевин Магнуссен продолжит с ними работать в среду, а дальше мы решим, как поступить», — цитирует Грожана F1i.