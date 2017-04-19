SMP Racing выступит в ELMS и «24 часах Ле-Мана» на спортпрототипах Dallara

SMP Racing примет участие в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана» и в Европейской серии Ле-Ман (ELMS) на спортпрототипах итальянской компании Dallara класса LMP2. В состав экипажей войдут молодые пилоты программы развития российского автоспорта.

Экипажи SMP Racing выйдут на старт главных этапов гонок на выносливость сезона-2017 – суточного марафона «24 часа Ле-Мана» и ELMS. Тройки будут состоять из пилотов программы развития российского автоспорта SMP Racing. При этом в ELMS дебютируют два молодых гонщика программы. Дополнит их экипаж пилот, уже имеющий опыт выступления в гонках на выносливость.

Первым этапом Европейской серии Ле-Ман, в котором примет участие российская команда, станет четырёхчасовая гонка на австрийском Red Bull Ring. Полные составы экипажей и другие этапы ELMS, где выступят россияне, будут объявлены позднее.

«Подготовка и совершенствование навыков российских автоспортсменов – одна из главных задач нашей программы. Мы хотим видеть наших гонщиков во всех значимых кольцевых соревнованиях, в том числе и в Европейской серии Ле-Ман. Мы уверены, что ребята приложат все усилия для достижения результатов, которые будут поставлены перед ними. Конечно, мы не забываем и о нашем главном техническом проекте – создании прототипа BR1, который мы строим вместе с компанией Dallara для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2018 году. Именно на шасси Dallara наши пилоты выступят в ELMS и в Ле-Мане, что даст нам возможность в том числе собрать информацию для будущей машины», – отметил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.