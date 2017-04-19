Райкконен признал, что слишком долго адаптируется к «Феррари» 2017 года

Пилот «Феррари» Кими Райкконен признал, что слишком долго пытается добиться от болида SF70H конкрентоспособности, позволяющей выступать на уровне его напарника, Себастьяна Феттеля.

«Честно говоря, процесс адаптации слишком затягивается. Мы должны были добиться этого, но очевидно, что пока не смогли. Есть много причин, и очевидно, что прерванная тренировка в Китае также не помогла. Когда у вас есть какая-то проблема с машиной, вы хотите как можно больше работать на трассе», — приводит слова Райкконена Autosport.