Квят: теперь у нас масса данных для подготовки к Гран-при России

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне, отметив его продуктивность. Россиянин завершил тестовый день с общим седьмым временем. Лучшим стал Валттери Боттас на «Мерседесе».

«Очень продуктивный день и для меня, и для команды. Мы проехали много кругов и можем быть довольны. После трёх долгих недель я хочу сказать спасибо всем механикам за их сегодняшние усилия. Теперь у нас масса данных для подготовки к моей домашней гонке в России», — приводит слова Квята пресс-служба команды.