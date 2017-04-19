Боттас: выучил пару трюков на тестах

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«День прошёл очень хорошо — мы провели множество заездов. Весь день мы были сосредоточены на темпе на длинных отрезках, что было нашей проблемой в гонке в воскресенье, если сравнивать с „Феррари“.

Мы провели интересные тесты, чтобы улучшить выносливость шин и темп. Теперь у нас много данных для анализа.

Думаю, я также выучил сегодня пару трюков. Тяжело оставаться в Бахрейне после двух гонок подряд, но парни прекрасно поработали по ходу тестов", — приводит слова Боттаса пресс-служба команды.