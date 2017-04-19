Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сайнс: у меня очень хорошие ощущения от тестов, узнал много вещей

19 апреля 2017, среда. 23:59. Авто

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс подвёл итоги второго и заключительного дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Думаю, мы можем быть довольны тем, как прошли эти тесты — и вчера с Шоном, и сегодня с Даниилом и мной. У нас были два чистых дня, мы смогли протестировать много деталей — то, что было нужно. Я бы хотел поблагодарить команду и „Рено“, это было очень полезно. В целом у меня был позитивный день, очень хорошие ощущения, узнал много вещей. Теперь с нетерпением жду гоночного уик-энда в России!» — приводит слова Сайнса пресс-служба «Торо Россо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший тесты Формулы-1
Новости. Авто
20 апреля 2017, четверг
00:58 Серж Горелый из «Камеди Клаб» выступит на Rally Masters Show
00:37 Эггинтон: тесты принесли «Торо Россо» положительные результаты
19 апреля 2017, среда
23:59 Сайнс: у меня очень хорошие ощущения от тестов, узнал много вещей
23:47 Гасли: программа была напряжённая, «Ред Булл» многого достиг на тестах
23:34 17-летний пилот Формулы-4 лишился ног в результате аварии
23:28 Боттас: выучил пару трюков на тестах
22:48 Роберт Кубица провёл тесты в GP3
21:47 Пермейн: Сироткин впечатлил «Рено»
21:18 «Макларен»: не знаем, почему сегодня мотор работал идеально
20:35 Сироткин: машина восхитительно быстра, но к этому быстро привыкаешь
20:29 Хантер-Рей: участие Алонсо подтверждает, что «Инди 500» — лучшая гонка в мире
20:22 Квят: теперь у нас масса данных для подготовки к Гран-при России
19:38 Феттель: боксы «Феррари» обесточило на два часа
19:13 Вассёр: Хюлькенберг — идеальный пилот для возрождения «Рено»
19:04 Определены победители конкурса «Выиграй билет на Гран-при России»
18:13 Боттас — лучший во второй день тестов Ф-1 в Бахрейне, Квят — 7-й, Сироткин — 9-й
17:58 «Рено» предложил ввести пятничную гонку и функцию «беспилотной езды» в Формуле-1
17:23 Вандорн: не думаю, что в Сочи «Макларену» будет везти сильнее
15:59 Грожан не видит своей вины в провале Квята на первом круге гонки в Бахрейне
15:32 Хорнер: причины проблем Алонсо — в плохих советчиках и неверных решениях
14:46 Риккардо: шасси «Ред Булл» всё ещё не столь сильное, каким должно быть
14:31 Алези: «Феррари» просто более голодна до побед, чем «Мерседес»
13:40 Райкконен признал, что слишком долго адаптируется к «Феррари» 2017 года
13:14 Боттас лидирует во второй тестовый день в Бахрейне, Квят — 3-й, Сироткин — 8-й
13:02 Хорнер: «Ред Булл» не собирается отпускать Сайнса
12:36 SMP Racing выступит в ELMS и «24 часах Ле-Мана» на спортпрототипах Dallara
12:16 Миккельсен близок к возвращению в WRC с «Хёнде»
11:23 19 апреля в Сочи прибывают первые авиагрузы команд на Гран-при России
11:19 Грожан одобрил работу тормозов Carbone Industri на тестах в Бахрейне
10:28 Команда «Рено» представила концепт болида будущего
10:12 Булье: проблемы с мотором «Хонда» на тестах похожи на те, что возникли в ходе ГП
10:11 Тёрви: надеюсь, полученные мной данные помогут улучшить болид «Макларена»
00:31 Джовинацци: получал удовольствие от каждой минуты, проведённой в болиде
18 апреля 2017, вторник
23:21 Хэмилтон: надеюсь, что в Сочи мы сможем рассчитывать на скорость нашей машины
22:55 Масса принял извинение Ферстаппена
21:57 Пермейн доволен новинками «Рено» на тестах в Бахрейне
20:45 Стролл: было бы очень смешно, если бы я сдался после трёх гонок
20:00 Риккардо: не смогли проехать длинные серии из-за проблем с силовой установкой
18:31 Хэмилтон — лучший в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне
18:13 З. Браун уверен, что «Макларен» сумеет удержать Алонсо
17:15 Сироткин: с нетерпением жду момента, когда сяду за руль болида «Рено»
17:03 Ойех: «Макларен» работает над различными сценариями выхода из кризиса
16:55 Маллья — об аресте: это обычная шумиха индийских СМИ, никаких опасений
15:49 Фернли: «Рено» прогрессирует очень быстро
15:01 В «Феррари» опровергают предположения, что новый болид не подходит Райкконену
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто является фаворитом в борьбе за чемпионство в сезоне-2017 Формулы-1?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+