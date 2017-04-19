Сайнс: у меня очень хорошие ощущения от тестов, узнал много вещей

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс подвёл итоги второго и заключительного дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Думаю, мы можем быть довольны тем, как прошли эти тесты — и вчера с Шоном, и сегодня с Даниилом и мной. У нас были два чистых дня, мы смогли протестировать много деталей — то, что было нужно. Я бы хотел поблагодарить команду и „Рено“, это было очень полезно. В целом у меня был позитивный день, очень хорошие ощущения, узнал много вещей. Теперь с нетерпением жду гоночного уик-энда в России!» — приводит слова Сайнса пресс-служба «Торо Россо».