Серж Горелый из «Камеди Клаб» выступит на Rally Masters Show

Резидент «Камеди Клаб» Сергей Гореликов, известный как Серж Горелый и Турбо из группы USB, примет участие в Rally Masters Show. Он станет штурманом в экипаже обладателя Кубка России по ралли-2004 Михаила Лепехова. Они будут выступать на автомобиле Volkswagen Polo 4x4.

Также подтвердилось участие в гонке бывшего пилота WRC Евгений Новикова, который поедет в экипаже со штурманом Инессой Тушкановой. Ещё одним участником гонки станет отец пилота команды «Тойота» в WRC Яри-Матти Латвалы — Яри Латвала, сообщает пресс-служба гонки.