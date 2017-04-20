Вандорн: для «Макларена» второй день тестов в Бахрейне стал лучшим в этом сезоне

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн остался доволен вторым тестовым днём в Бахрейне, по итогам которого ему удалось проехать 81 круг.

«Наверное, это был наш лучший день в текущем сезоне. Впервые у нас был день без особых проблем, когда мы могли продолжать выполнять свою программу. Я думаю, мы сделали всё, что хотели, проделали много работы с настройками, то, что нам не удалось сделать по ходу двух сессий предсезонных тестов в Барселоне. Это был очень продуктивный день, и я рад, что мы смогли проехать так много кругов.

В машине были кое-какие новые детали, которые мы хотели опробовать и о которых хотели побольше знать. Было интересно видеть, откуда приходит скорость», — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена».