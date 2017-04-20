Лауда: победа «Феррари» в Бахрейне — тревожный звоночек для «Мерседеса»

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда считает, что победа «Феррари» на Гран-при Бахрейна должна насторожить немецкую команду.

На автодроме «Сахир» пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал уже вторую победу в сезоне-2017 и опередил в личном зачёте гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, имеющего в своём активе один выигранный Гран-при.

«Для нас прозвучал тревожный звоночек. Те, кто побеждает в Бахрейне, обычно имеют определённый задел на последующие три гонки», — цитирует Лауду австрийское издание Osterreich.