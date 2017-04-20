Марко: Ф-1 нужен более простой мотор, иначе участие «Ред Булл» не гарантировано

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает необходимым приход в Формулу-1 независимого поставщика двигателей.

«2021 год (когда в силу должен будет вступить новый моторный регламент. — Прим. «Чемпионата») должен быть последним, когда в Ф-1 должен прийти независимый поставщик моторов. Это более чем необходимо, и двигатель должен быть простым, громким и стоить меньше 10 млн (за комплект на сезон). Мы говорим о гораздо менее сложном двигателе, чем нынешний, простом гоночном моторе. Поэтом мы ожидаем от новых владельцев Ф-1 и ФИА нахождения решения не позднее конца текущего сезона. Если этого не произойдёт, наше пребывание в Ф-1 не гарантируется», — цитирует Марко официальный сайт Формулы-1.