Пилоты команды Arctic Energy примут участие в Кубке Mitjet 2L

22-23 апреля во французском городе Леденон состоятся первые этапы Кубка Mitjet 2L и чемпионата Франции Supertourisme V6 3.5L. В гонках примут участие пилоты российской команды Arctic Energy, сообщает её пресс-служба.

В предстоящем сезоне команда Arctic Energy будет представлена на всех семи этапах Кубка Франции, пять из которых пройдут непосредственно во Франции, один – в Бельгии, один – в Испании. Завершится европейский сезон для пилотов Arctic Energy 24-часовой гонкой на машинах Mitjet 2L в конце ноября на трассе Портиман в Португалии.

«Мы вылетаем во Францию 21 апреля. Мы уверены, что этот гоночный уик-энд во Франции позволит пилотам нашей команды подойти в наилучшей форме к гонке поддержки сочинского этапа Формулы-1, который состоится в конце апреля. Участие в первом этапе Кубка Франции – это тренировка в условиях, приближенных к боевым», — отметил владелец и капитан «Arctic Energy» Сергей Егоров.

Помимо Сергея Егорова от Arctic Energy в гонкax в Леденоне на машинах Mitjet 2L примут участие Нерсес Исаакян, Михаил Макаровский, Игорь Муравлев. Ещё один пилот команды Повилас Янкавичюс параллельно выступит в чемпионате Франции Supertourisme V6 3.5L.