Сайнс-младший: стюарды слишком горды, чтобы отменить своё решение

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший не считает справедливым штраф в три стартовые позиции на Гран-при России, который получил за контакт с гонщиком «Уильямса» Лэнсом Строллом в Бахрейне, из-за которого оба сошли с дистанции в гонке.

«Очевидно, что я был очень удивлён этим штрафом. Я думал, что они сочтут это гоночным инцидентом. Очевидно, что когда в Формуле-1 вы боретесь за позицию, за очки, то много борьбы. И для меня это было гоночным инцидентом. Лэнс просто не видел меня. Возможно, более опытный пилот увидел бы меня и оставил мне достаточно места в повороте.

Но вот вы получаете штраф и понимаете, что не можете подать апелляцию, не можете ничего сделать. И стюарды не изменят своего мнения просто из-за гордости. Я не думаю, что подача апелляции что-то изменила бы, даже если бы была такая возможность. Не будет такого, что стюарды отменят своё решение», — цитирует Сайнса Crash.