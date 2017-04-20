«Макларен» отправит с Алонсо на «Инди 500» небольшую бригаду сотрудников

Руководитель «Макларена» Зак Браун рассказал, что на гонку «Индианаполис 500» c Фернандо Алонсо отправится группа сотрудников, которая будет помогать Andretti Autosport. Ранее стало известно, что Алонсо пропустит Гран-при Монако ради участия в «Инди 500» при поддержке «Макларена», «Хонды» и команды Andretti Autosport.

«Andretti Autosport возьмёт на себя всю инициативу. Майкл Андретти будет отвечать за гонку, она будет проходить под руководством его команды. Мы вышлем небольшую бригаду в поддержку.

Есть некоторые области, в которых разработанные нами технологии будут полезны… У нас есть люди с отличным опытом в IndyCar. Мы не можем ослаблять команду Ф-1. Это будут люди с завода с соответствующим опытом работы», — цитирует Брауна F1i.