Лишившийся обеих ног британский гонщик выведен из комы

17-летний гонщик Билли Монгер был выведен из медикаментозной комы после ампутации обеих ног. Юный гонщик поучил серьёзные травмы в результате аварии в гонке британской Формулы-4 на «Доннингтон-парке», которые привели к ампутации.

После трагедии команда Монгера JHR Developments запустила сбор пожертвований для Монгера с целью собрать £ 260 тыс. стерлингов (примерно $ 327 тыс.) на будущее гонщика. Всего за несколько часов после начала акции было собрано £ 340 тыс. ($ 436 тыс.).

По словам руководителя JHR Developments Стивена Хантера, Монгер не теряет присутствия духа и уже намекает на возможное возвращение в гонки.

«У нас есть реальные положительные результаты. Билли дышал сам и говорил. Он знает о своих травмах. Он исключительно положительно воспринял ситуацию. Он уже размышлял о том, как использовать сцепление на рулевом колесе. Это Билли, впереди долгий путь. Он переживает трудные времена, но я уверен, что с его характером он перенесёт это», — цитирует Хантера Autosport.