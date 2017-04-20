Хюлькенберг: у меня есть большой список недостатков «Рено»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что ему много что не нравится в болиде своей команды.

«У меня есть большой список недостатков „Рено“. Всё относительно. У тех, кто занимает места в районе 15-го, всё, возможно, хуже, но мне всё равно. Я сажусь в машину и должен показать команде, в чём проблемы, на чём надо сосредоточиться. Хорошо, что у нас такой темп, но ещё над многим надо работать. Результаты показывают, что у машины большой потенциал и базовая конструкция хороша», — приводит слова Хюлькенберга Crash.