Рим может принять этап Формулы-E в 2018 году. Городская ассамблея позволила мэру города Варджинии Раджи приступить к подготовке проведения гонки.

Теперь римским властям надо согласовать остальные процедуры для проведения этапа, найти коммерческих партнёров и составить план необходимых мероприятий. Также от властей потребуется нейтрализация всевозможных негативных последствий проведения этапа.

Предполагается, что первый римский этап Формулы-E пройдёт 28 апреля 2018 года, а контракт города с серией будет рассчитан на три года, сообщает Gazzetta dello Sport.