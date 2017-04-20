Вандорн: ключевая задача «Макларена» — провести уик-энд без проблем

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн сказал, что его команде нужно провести хотя бы один этап без проблем, чтобы добиться прогресса.

«Нам надо, чтобы каждый день был также хорош (как второй день тестов в Бахрейне. — Прим. „Чемпионата), но нет гарантий, что следующий будет таким же. Нам надо тщательно изучить все данные. Надеюсь, мы сможем сохранить этот ход на следующий этап.

Ключевая задача — провести гладкий уик-энд, чего нам пока не удавалось. Если сможем сделать это, то, надеюсь, покажем, что мы прогрессируем", — цитирует бельгийца F1i.