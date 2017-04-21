Сало: Квят едет быстрее, чем Сайнс

Экс-пилот Формулы-1 Мика Сало поделился своим мнением о Данииле Квяте из «Торо Россо», а также резервном пилоте «Рено» Сергее Сироткине.

«Даниил Квят – очень хороший парень. У него был сложный прошлый год, были серьёзные моральные проблемы. Я рад, что сейчас он вернулся в форму и едет быстрее, чем Сайнс. И я уверен, что у Квята хорошее будущее в Формуле-1.

Что касается Сироткина, то если бы он выиграл чемпионат GP2 в прошлом году, он уже был бы в Формуле-1. Я совершенно уверен, что его уровень достаточно высокий для Формулы-1. Надеюсь, что в 2018 году у него будет возможность выступить», — рассказал Сало в интервью передаче «100% Скорости» на СпортFM.