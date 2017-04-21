Сало: Боттас находится под давлением, ему нужно выиграть несколько гонок

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало рассказал о том, что он думает о перспективах Валттери Боттаса в составе «Мерседеса».

«Если посмотреть статистику, то Боттас в среднем ближе к временам Хэмилтона, чем Росберг. Но он понимает, что находится под давлением. Валттери нужно выиграть несколько гонок, так как у него контракт всего на один год.

В Китае он допустил непозволительную ошибку, когда его развернуло за автомобилем безопасности. Это может произойти с каждым, но произошло с Валттери. После гонки я отправил ему СМС со словом «идиот». Он ответил мне: «Я знаю», — приводит слова Сало СпортFM.