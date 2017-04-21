Алонсо проведёт первые тесты перед «Инди 500» 3 мая

Официальные представители гонки «Индианаполис 500» и команда Andretti Autosport согласовали дату первых тестов для Фернандо Алонсо, который примет участие в легендарной гонке при поддержке «Макларена», «Хонды», а также конюшни Майкла Андретти.

Испанец начнёт свою тестовую программу в «Инди 500» раньше, чем изначально предполагалось. 3 мая, всего через три дня после Гран-при России, он впервые испытает автомобиль IndyCar, сообщает F1i.

Официальные тренировочные сессии перед гонкой «Индианаполис 500» стартуют 15 мая.