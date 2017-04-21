Вильнёв: Хюлькенберг — это Росберг

Чемпион мира в Формуле-1 1997 года Жак Вильнёв ответил гонщикам, критикующим решение Фернандо Алонсо принят участие в гонке «Индианаполис 500», ради которой он пропустит Гран-при Монако.

«Я слышал, как Нико Хюлькенберг и Ромен Грожан высказывают своё мнение о решении Алонсо. Хюлькенберг сказал, что это опасно и что он не сделал бы этого, сказал, что выступил на «24 часах Ле-Мана», потом что там всё иначе. Это звучит как оправдание. Я думаю, что есть два типа пилотов: вы либо Алонсо, либо — Росберг, и Хюлькенберг — Росберг», — цитирует Вильнёва F1Today.