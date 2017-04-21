Лехто: Райкконен не мог потерять за зиму свою скорость

Бывший пилот Формулы-1 финн Джей Джей Лехто считает, что его соотечественник Кими Райкконен, выступающий за «Феррари», справится с непростым началом сезона и покажет высокие результаты в 2017 году.

«Я ничего не слышал о его проблемах, но у Кими не слишком лёгкое начало сезона. Однако команда работает очень хорошо. И я знаю, что Кими может добиться большого успеха.

Когда у вас начинаются проблемы, то они могут нарастать как снежный ком, но как только вы разберётесь с мелкими деталями, всё может начать работать на вас. В конце концов, Кими определённо не утратил скорости. В прошлом году он хорошо ехал, и это не может внезапно исчезнуть за одну зиму», — цитирует Лехто финская газета Iltalehti.