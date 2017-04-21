Ферстаппен: в прошлом году нашёл в Сочи хороший ресторан, куда хочу наведаться

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий к предстоящему Гран-при России, который состоится в следующий уик-энд в Сочи.

«Это интересный трек, на котором много прямых. Но несмотря на эту особенность, болиды «Ред Булл» и «Торо Россо» отлично выглядели на этом треке в прошлом. Это особенная трасса, и она всё ещё очень новая. Она расположена в центре олимпийского парка, что придаёт ей особую атмосферу.

Повороты в основном по 90 градусов, что не является обычным. Это довольно ровный трек, где немного перепадов высот и есть некоторые непростые зоны торможения. Всегда сложно после скоростного поворота входить в медленный и добиться максимальной эффективности на торможении. Я с нетерпением жду возвращения на эту трассу и рассчитываю на хорошую гонку.

В прошлом году я посетил центр Сочи, который оказался довольно интересным. И я нашёл очень хороший ресторан, в который обязательно вернусь в этом году. Но пока я сохраню его название в секрете», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».