Марко: никто больше не попадёт в Формулу-1 так быстро, как это сделал Ферстаппен

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о судьбе пилотов молодёжной программы команды, дав понять, что считает боевого пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена уникальным.

«Ситуацию Ферстаппена и других пилотов нельзя сравнивать. Это совершенно разные вещи. То воспитание, которое ему дал отец в картинге, — уникально. Никто больше не попадёт в Формулу-1 так быстро, как это сделал он», — приводит слова Марко GPUpdate.

Также Марко рассказал, что решение расстаться c Себастьяном Буэми в некотором смысле было неверным.

«Ситуация с Буэми на тот момент складывалась так, что с ним пришлось расстаться. Это тот случай, когда я могу сказать, что решение было неправильным. Сейчас он успешно выступает в WEC и Формуле-E, а также хорошо работает с нашим симулятором», — завершил Марко.