Гран-при Германии может вернуться в Формулу-1 с новой трассой

Глава Формулы-1 Чейз Кэри заявил о большой заинтересованности в Гран-при Германии, который выпал из календаря в этом году. Кроме того, функционер дал понять, что этап в Германии может вернуться в календарь Формулы-1 на новой для чемпионата трассе.

«В прошлом сезоне чемпионат выиграл немецкий пилот, управляя немецким болидом, так что Германия для нас очень важный рынок. Это наша цель, но сейчас мы изучаем, как лучше продвигать этап в этой стране, и пока у нас всё ещё нет ответа.

У меня уже были встречи с представителями треков, которые представляли Гран-при Германии в прошлом, но мы также рассматриваем и другие варианты. Как бы то ни было, делать какие-либо конкретные заявления рано", — приводит слова Кэри F1i.