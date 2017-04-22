Штайнер: боюсь, отставание команд второго эшелона от тройки лидеров сохранится

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал мнение, что даже к концу сезона команды второго эшелона не смогут приблизиться к трём лидерам чемпионата.

«Команды середины пелотона очень близки к друг другу, но разрыв между ними и лидерами огромен. Большие команды, особенно „Мерседес“ и „Феррари“, значительно впереди, „Ред Булл“ от них чуть-чуть отстаёт. Поменяется ли что-то? Я надеюсь. Но боюсь, отставание команд второго эшелона от тройки лидеров продлится весь сезон.

Что касается непосредственно нашей команды, то мы планируем сделать серьёзные обновления к этапу в Барселоне. На предыдущем этапе мы хотели, чтобы обе машины заработали очки. Теперь эта цель переносится на Гран-при России», — приводит слова Штайнера официальный сайт Формулы-1.