Курт Буш: сейчас идеальный момент для дебюта Алонсо на «Инди 500»

Гонщик NASCAR Курт Буш уверен, что Фернандо Алонсо отлично дебютирует на «500 милях Индианаполиса» с «Андретти». Сам американец выступал там с той же командой в 2014 году и стал шестым.

«У меня не много советов для чемпиона Формулы-1. Думаю, он идеально подойдёт к этой ситуации и хорошо справится. Он гонщик. Сейчас идеальный момент в его карьере, чтобы испытать себя на «Инди 500» без другого опыта на овальных трассах.

Он хорошо подготовится. Я видел, что у него будут тесты 3 мая. Это, скорее, ориентирование для новичков. И «Андретти» идеально с ним поработает. Они прекрасно обошлись со мной, с уважением к моему опыту. И поступят также с ним», — цитирует Буша Motorsport.