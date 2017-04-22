Феттель: пригласил бы на ужин Энцо Феррари, Одри Хепбёрн и Альберта Эйнштейна

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, кого бы пригласил на ужин, если бы мог выбрать трёх любых людей. В его список вошли основатель «Феррари» Энцо Феррари, актриса Одри Хепбёрн и учёный Альберт Эйнштейн.

«Вот интересный бы вышел разговор!» — приводит слова немецкого гонщика официальный сайт Формулы-1.

Также Феттель рассказал, когда в последний раз испытывал настоящую злость.

«Когда сборная Германии проиграла команде Франции в полуфинале чемпионата Европы по футболу в прошлом году», — заявил четырёхкратный чемпион Формулы-1.