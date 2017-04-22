В «Хёндэ» остались довольны тестами Миккельсена

Руководитель «Хёндэ» Ален Пенасс остался доволен работой Андреаса Миккельсена на тестах в Португалии. Миккельсен отработал после боевых пилотов команды Тьерри Нёвиля и Дани Сордо.

«Тесты прошли весьма хорошо. Андреас делал хорошие отчёты, был доволен машиной и кое-чем нас впечатлил. Это было хорошее сотрудничество», — заявил Пенасс Autosport.

Тем не менее, новых тестов с Миккельсеном в команде пока не планируют. Норвежец остался без места в WRC после ухода из серии «Фольксвагена» и выступает в классе WRC2 на «Шкоде». Пока он выиграл оба этапа чемпионата в своём классе.