Кубица: возвращение в Формулу-1 стало бы для меня вторым дебютом

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица заявил, что новый приход в Королевские гонки стал бы для него не возвращением, а новым дебютом в серии. Кубица не выступал в Ф-1 с 2010 года, в 2011-м он покинул серию из-за травмы.

«Говорят, что терпение вознаграждается, но у Формулы-1 свой ход. Это очень экстремальный спорт, и выступать тут с ограничениями непросто. Это может не иметь смысла. Не знаю, был ли в истории пилот, который дважды дебютировал в Формуле-1 за, скажем, 15 лет. Были те, кто уходил и возвращался, как Михаэль Шумахер. Но для меня нырок на эту глубину будет вторым дебютом», — приводит слова Кубицы Sokolim Okiem.