Риккардо проведёт демонстрационные заезды в Будапеште

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо проведёт демонстрационные заезды в столице Венгрии Будапеште в мае. Австралиец выступит на болиде RB7, на котором Себастьян Феттель стал чемпионом Формулы-1 в 2011 году. Заезды состоятся на следующий день после Гран-при России — 1 мая.

Риккардо проведёт два демо-круга на трассе «Варошажа Парк» — один утром и один после обеда.

В демонстрационных заездах в рамках фестиваля Nagy Futam также примут участие несколько пилотов DTM и венгерский гонщик WTCC Норберт Мичелис.