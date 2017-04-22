Росси: интересно увидеть потенциал Алонсо на «Инди 500»

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси поддержал решение Фернандо Алонсо выступить на «500 милях Индианаполиса», из-за которого он пропустит Гран-при Монако Формулы-1.

«Это стало сюрпризом, странно, что Алонсо не будет выступать в Монако. Но у него трудная ситуация с машиной в Ф-1, и он хочет попробовать что-то другое.

Будет интересно увидеть его потенциал на «Инди», ведь это совершенно другой мир, особенно на овальной трассе. Я один раз выезжал на овал в NASCAR, было интересно, но сильно отличалось. Это будет прекрасный вызов", — приводит слова Росси ESPN.