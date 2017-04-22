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Белл: «Рено» знает, что нам надо сделать

22 апреля 2017, суббота. 14:46. Авто

Технический директор «Рено» Боб Белл заверил, что команда знает, как улучшить скорость.

«Нам надо повысить темп по воскресеньям, нам не хватает гоночного темпа. Мы знаем это в начале гонки. У нас разумный взгляд на то, где мы теряем, так что нам надо отыграть это. Дело в сочетании шин и аэродинамики, в том, чтобы заставить их работать в любых обстоятельствах.

Мы знаем, что нам надо сделать. Нам надо показать свою скорость на трассе и обновить детали, которые недостаточно хороши. Это следующий шаг", — приводит слова Белла Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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