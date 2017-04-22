Маркес: «Инди 500» трудно понять со стороны, но Алонсо будет быстр

Трёхкратный чемпион MotoGP Марк Маркес считает, что Фернандо Алонсо неплохо выступит на «500 милях Индианаполиса».

«Мне трудно понять это решение, потому что Монако — одна из трасс, на которой „Макларен“ мог бы добиться хорошего результата. „Инди 500“ трудно понять со стороны. Тебе должно по-настоящему повезти, слипстрим там очень странный, но Алонсо талантлив, все пилоты Формулы-1 говорят, что он один из лучших. Талант у него есть, так что, думаю, он будет очень быстр», — приводит слова Маркеса ESPN.