Норрис: вёл обсуждения с «Рено», «Ред Булл» и «Мерседесом»

Участник молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что им интересовались и другие команды Формулы-1.

«Мы вели обсуждения с несколькими командами — »Рено", «Ред Булл» и «Мерседесом». Дело было не в том, что мы хотели попасть в молодёжную программу. Нам было важно знать, какие возможности они предлагают в будущем. В этом плане предложение «Макларена» было лучшим с большим отрывом.

Не говорю, что у других всё было плохо. Но «Макларен» базируется в Англии и предлагает больше шансов в будущем. Если «Хонда» будет работать с большим числом команд, возможностей станет больше", — цитирует Норриса Autosport.