Абрахам получил трещину лодыжки на пятничной практике Гран-при Америки MotoGP

Чешский пилот команды «Аспар» Карел Абрахам получил неприятную травму во время пятничной тренировки. Виной тому столкновение с партнёром по команде Альваро Баутистой.

По приезде в медицинский центр у Абрахама диагностировали микротрещину в правой лодыжке. Тем не менее врачи дали ему разрешение продолжить выступление на этапе в США.

«Я не знаю, повело ли байк Баутисты, или что-то ещё, но он врезался в меня сбоку. Я не ожидал этого и попал в серьёзную аварию, мотоцикл упал на меня. Сейчас я испытываю боль в некоторых местах и мне нужен рентген лодыжки», — приводит слова Абрахама сразу после инцидента Motorsport.