Власти города Лонг-Бич изучают возможность принять этап Формулы-1

Власти калифорнийского города Лонг-Бич приняли решение изучить возможность проведения в городе этапа Формулы-1, сообщает F1i.

На городской трассе в Лонг-Бич с 1976 по 1983 год проводился Гран При США (Запад). Победителями здесь становились такие легенды автоспорта, как Марио Андретти и Жиль Вильёв.

С 1984 года автодром города используется для этапов IndyCar. В нынешнем сезоне эта гонка прошла там всего две недели назад. В минувшем сезоне трек в Лонг-Бич принимал также американский этап Формулы-E, тогда гонку выиграл Лукас ди Грасси.

Теперь же городской совет будет анализировать выгоды от проведения здесь Гран-при Формулы-1. Ранее глава «Королевских гонок» Чейз Кэри не раз заявлял. что хочет привезти в США ещё один этап Ф-1.