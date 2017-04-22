Гран-при Бразилии может исчезнуть из календаря Формулы-1 после 2021 года

Один из этапов Формулы-1, Гран-при Бразилии, может исчезнуть из календаря чемпионата после 2021 года. Это связано с отсутствием финансирования со стороны местных властей.

Для того, чтобы сохранить бразильский этап, автодрому нужен новый владелец. Некоторое время ходили слухи, что им может стать Берни Экклстоун, однако экс-глава Формулы-1 опроверг эти слухи в Бахрейне. Вместе с тем, он не стал исключать полностью возможность подобной сделки.

«Я не знаю, куплю ли эту трассу. Всё зависит от условий сделки», — приводит слова Экклстоуна Motorsport-Total.

Отметим, что даже в случае заключения сделки, говорить о сохранении этапа в Сан-Паулу было бы преждевременно, так как Гран-при нуждается в новом промоутере.