«Авинтия Рейсинг» продолжит сотрудничество с «Дукати» в следующем году

Испанская команда MotoGP «Авинтия Рейсинг» продлила соглашение с итальянской «Дукати». Сотрудничество команды с производителем началось в 2014 году. О заключении нового договора стороны сообщили в Остине, где в эти дни проходит этап чемпионата мира MotoGP Гран-при Америки.

Спортивный директор «Дукати» Паоло Кьябатти остался доволен подписанием нового контракта.

«Мы очень рады продлить соглашение с «Авинтия Рейсинг». Это команда, которая начала сотрудничать с нами в 2014 году, и с тех пор они не останавливаются в росте вместе с нами.

Мы верим в то, что у команды будет отличная возможность проделать фантастическую работу в следующем сезоне, такую, какую они делают сейчас и делали в прошлом сезоне", — приводит слова Кьябатти Motorsport.

В следующем сезоне «Авинтия» получит мотоциклы «Дукати» 2017 года. В нынешнем чемпионате пилоты команды Эктор Барбера и Лорис Ба гоняются на Desmosedici 2016 и 2015 года соответственно.