Марк Маркес — победитель квалификации Гран-при Америки MotoGP

Действующий чемпион мира Марк Маркес завоевал поул на квалификации Гран-при Америки MotoGP, второе и третье место осталось за пилотами «Ямахи» Мавериком Виньялесом и Валентино Росси.
Вслед за тройкой лидеров финишировал Дани Педроса, шестое место досталось ещё одному испанцу — Хорхе Лоренсо.
Гран-при Америки. Квалификация. 22 апреля
1.Марк Маркес («Хонда») — 2,02.741
2. Маверик Виньялес («Ямаха») +0,130
3. Валентино Росси («Ямаха») +0,932
4. Дани Педроса («Хонда») +1,125
5. Жоанн Зарко («Ямаха») +1,187
6. Хорхе Лоренсо («Дукати») +1,410
7. Андреа Довициозо («Дукати») +1,690
8. Йонас Фольгер («Ямаха») +1,882
9. Кэл Кратчлоу («Хонда») +1,920
10. Скотт Рединг («Дукати») +1,932
11. Андреа Янноне («Сузуки») +3,000
12. Джек Миллер («Хонда») +3,229