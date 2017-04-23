Формула-1 намерена отказаться от планов снизить лимит на моторы

24 апреля на очередном заседании стратегической группы будут обсуждаться проблемы технического регламента Формулы-1 на 2018 год. Одной из главных тем станет вопрос лимита на моторы.

В нынешнем сезоне все гонщики имеют в своём распоряжении по четыре силовые установки. Предполагалось, что в следующем чемпионате каждый пилот получит лишь три двигателя. Такой вариант рассматривался ради снижения расходов команд.

Однако, по предварительным подсчётам, это решение наоборот увеличит траты производителей. Связано это с тем, что в следующем сезоне планируется провести 21 этап, учитывая возросшую нагрузку, новые силовые установки будут требовать технических доработок и дополнительных этапов тестирования.

Это, в свою очередь, приведёт к неизбежному росту затрат, потому представители команд Формулы-1 запрашивают о отмене снижения лимита, об этом сообщает Auto-motor-und-sport.

В 2018 году производители должны будут поставить своим клиентам по четыре двигателя на пилота, при этом снизив на них цену.