Экклстоун: я наёмный убийца, у которого в пистолете нет пуль

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун в очередной раз сделал неоднозначные заявления в адрес новых владельцев чемпионата, вместе с тем признав, что в этом году Формула-1 выглядит привлекательнее.

«Я не знаю, какое положение я сейчас занимаю в Формуле-1. Чувствую себя наёмным убийцей, у которого в пистолете нет пуль. Но у меня есть достаточно денег, чтобы купить пули. Суть проблемы в том, что когда вы хотите убить животное, вы должны сделать именно это, а не ранить его. Но всё зависит от того, какой смысл люди захотят увидеть в этих словах.

Проблема Формулы-1 в последние годы заключалась в том, что мы не видели конкуренции, в этом же сезоне соперничество намечается. Я считаю, что пора избавляться от многих глупых правил, которые мешают пилотам. Чемпионат превратился в состязания инженеров, а между тем вся слава и все победы должны быть заслугой гонщиков.

Выиграют ли «Феррари» в этом году чемпионат? Я не должен так говорить, но мне бы хотелось этого, тем не менее я думаю, что у них не получится», — приводит слова Экклстоуна F1i.