Виньялес: между мной и Росси всё нормально

Во время вчерашней квалификации Гран-при Америки пилот «Ямахи» Маверик Виньялес прямо на трассе с помощью жестов выразил недовольство действиями партнёра по команде Валентино Росси.

На своём быстрейшем круге Виньялес, имевший преимущество в скорости, вынужден был затормозить и выйти на широкую траекторию из-за итальянца, оказавшегося впереди. После завершения квалификации Виньялес уверял, что не имеет претензий к Росси, а случившееся расценивает как то, что может произойти с любым пилотом.

«Между мной и Валентино всё нормально. Это нормальная ситуация, которая может случиться, я не жалуюсь. Та же ситуация может произойти когда-нибудь и со мной. Я шёл на быстрейший круг, а Росси не увидел меня и начал свой. Такое может случиться как с Валентино, так и с другими гонщиками. Я был просто зол», — приводит слова Виньялеса Motorsport.

Отметим, что по результатам квалификации Виньялес занял второе место, а Росси досталась третья строчка.