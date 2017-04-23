Монтойя: длина гонки и трафик на «Инди 500» будут проблемами для Алонсо

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что длина «500 миль Индианаполиса» и обильный трафик будут главными проблемами для Фернандо Алонсо.

«Выступление Фернандо здесь будет полезно всему автоспорту, не только IndyCar, внимание к Фернандо будет высоко.

Первым вызовом для него будет то, что он никогда не выступал в таких длинных гонках, а вторым — трафик. Ему придётся изучить и понять его. Если он окажется достаточно терпелив, то всё будет в порядке.

Он хороший пилот, у него хорошие партнёры. Люди и раньше выступали на «Инди» и выступали удачно. Нет причин, чтобы он не мог хорошо выступить", — цитирует Монтойю F1i.