11-летний картингист погиб после аварии на трассе Алонсо

11-летний картингист Гонсало Басурто Мовила погиб в результате аварии на трассе на севере Испании, принадлежащей двукратному чемпиону Формулы-1 Фернандо Алонсо. Мовила попал в аварию по ходу частной тренировки 22 апреля, после чего был госпитализирован, однако врачи так и не смогли спасти его жизнь, сообщает ESPN.

В ходе аварии карт Мовилы перевернулся, и пилот приземлился на голову.

«Проснулся на рассвете одного из самых грустных дней. Я опустошён. Сочувствую семье Мовилы и всему картинг-сообществу», — написал Алонсо в своём «твиттере».