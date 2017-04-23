Грожан: если «Хаас» будет хорош в России, то сможет набирать очки везде

Пилот «Хааса» Ромен Грожан выразил мнение, что Гран-при России позволит определить, насколько универсальный болид построила его команда.

«Было здорово набрать очки в Бахрейне. Мы их явно заслужили ещё в первой гонке. Самый воодушевляющий факт сейчас — машина боеспособна везде, где мы были. А теперь мы едем в Россию, где нам было тяжело в прошлом году. Посмотрим, добились ли мы прогресса и работает ли болид хорошо на всех типах трасс. Если да, то мы сможем набирать очки почти везде», — приводит слова Грожана пресс-служба команды.