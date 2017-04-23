Алонсо: если не выиграю «Инди 500» в этом году — запланирую новое участие

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что после выступления на «500 милях Индианаполиса» в этом году готов к другим гонкам за пределами Формулы-1.

«Я делаю это потому, что люблю гонки, люблю пилотировать быстрые машины, а „Инди 500“ самая большая гонка в мире. Все говорят, что там будет уникальная атмосфера и напряжённая работа.

Какого бы результата мы ни добились, мы вместе подумаем, что можем сделать в будущем. Я полностью открыт. Если я хочу быть лучшим пилотом мира, то должен испытать все машины и техники вождения. Должен адаптироваться и расти как пилот. Если я хочу этого, я должен победить. И если в этом году мне не удастся, то нам надо запланировать следующий раз", — цитирует Алонсо Motorsport.